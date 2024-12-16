Руслан Корников назначен военным комиссаром Альметьевска с 9 декабря

С 9 декабря Руcлан Корников официально стал новым военным комиссаром города Альметьевска и Альметьевского района. Об этом сообщила Гюзель Хабутдинова, глава исполкома, на сегодняшней планерке для руководителей.

Согласно информации от пресс-службы муниципальной администрации, Руслан Корников завершил обучение в высшем военном строительном командном училище в 1993 году. С тех пор он прошел долгий и успешный путь в военнослужащей карьере, добившись значительных успехов.

"Поздравляем Руслана Анатольевича с новым назначением и желаем ему плодотворной работы на благо нашего региона", - отмечает пресс-служба в своем сообщении.