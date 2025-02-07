Руслан Зинатуллин оштрафован за нарушение правил пикетирования

news_top_970_100
Республика
7 февраля 2025  16:51

В пресс-службе Вахитовского районного суда Казани сообщают, что председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин был оштрафован на 260 тысяч рублей за повторное нарушение правил организации пикетов. 

Согласно информации, предоставленной ТАСС, штраф был назначен по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающейся повторных нарушений установленного порядка проведения массовых мероприятий, таких как собрания, митинги и пикеты. 

Ранее стало известно, что в отношении Зинатуллина был составлен протокол за организацию пикета «За свободу слова и прессы», в ходе которого он использовал плакат в поддержку журналиста Константина Смирнова. По мнению правоохранителей, содержание плаката не соответствовало теме согласованного мероприятия, прошедшего в Казани на прошлых выходных.

news_right_column_240_400
Новости
Возбуждено уголовное дело после нападения бродячих собак на детей в Зеленодольске
Руслан Зинатуллин оштрафован за нарушение правил пикетирования
Кого выбирают студенты
Кого выбирают студенты
Мороз - не повод забыть о безопасности при выходе на лед
Мороз - не повод забыть о безопасности при выходе на лед
Ветеран СВО Айрат Сабиров: Наши бойцы не отступят назад
Ветеран СВО Айрат Сабиров: Наши бойцы не отступят назад
В Татарстане зафиксировано нефтяное загрязнение
Ожидаемый наплыв посетителей в МФЦ Татарстана: самозапрет на кредиты вступает в силу
Казанцы получили услуги исполкомов районов РТ, не выезжая из города