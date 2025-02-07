Руслан Зинатуллин оштрафован за нарушение правил пикетирования

В пресс-службе Вахитовского районного суда Казани сообщают, что председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин был оштрафован на 260 тысяч рублей за повторное нарушение правил организации пикетов.

Согласно информации, предоставленной ТАСС, штраф был назначен по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающейся повторных нарушений установленного порядка проведения массовых мероприятий, таких как собрания, митинги и пикеты.

Ранее стало известно, что в отношении Зинатуллина был составлен протокол за организацию пикета «За свободу слова и прессы», в ходе которого он использовал плакат в поддержку журналиста Константина Смирнова. По мнению правоохранителей, содержание плаката не соответствовало теме согласованного мероприятия, прошедшего в Казани на прошлых выходных.