Russia Halal Expo 2025: крупнейшая выставка халяль-индустрии пройдет в Казани

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Республика
6 марта 2025  09:11

С 14 по 16 мая 2025 года, выставочный центр «Казань Экспо» станет местом проведения Russia Halal Expo – крупнейшей в России международной выставки, посвященной халяль-индустрии. Это значимое событие пройдет в рамках XVI Международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum», что откроет участникам уникальные перспективы не только для демонстрации своих товаров и услуг, но и для налаживания деловых связей с предпринимателями, инвесторами и представителями власти из более чем 80 стран мира.

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) и члена федерального оргкомитета KazanForum, Талии Минуллиной, «Сегодня халяль – это общепризнанный международный стандарт качества. Россия активно наращивает экспорт халяльной продукции, и наша выставка играет роль мощного инструмента для компаний, стремящихся к расширению рынков сбыта и поиску надежных партнеров. Широкое международное участие делает это мероприятие уникальным по своим возможностям».

В 2024 году Russia Halal Expo привлекла 324 компании, а площадь экспозиции составила 42 тысячи квадратных метров. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение числа участников. Выставка охватывает восемь ключевых направлений:

  • Инвестиционные и инфраструктурные проекты: привлечение инвестиций и партнеров для реализации проектов.
  • Технологические альянсы: развитие совместных проектов в области исламской экономики.
  • B2B-платформа: презентация продукции как крупного бизнеса, так и предприятий малого и среднего бизнеса.
  • Международные стенды: участие компаний из разных стран мира.
  • Регионы России: демонстрация потенциала региональных производителей халяльной продукции.
  • Партнеры и спонсоры: участие ведущих игроков рынка халяль-индустрии.
  • Исламские финансы: инструменты финансирования бизнеса в соответствии с принципами шариата.
  • Машиностроение: демонстрация оборудования для производства халяльной продукции.

Следует отметить, что с 13 по 18 мая 2025 года в Казани также пройдет XVI Международный экономический форум «Россия – исламский мир: KazanForum». В рамках форума будут рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся развития исламской экономики, укрепления международного сотрудничества и расширения экспортных возможностей России.

Russia Halal Expo 2025 станет важной платформой для демонстрации последних достижений халяль-индустрии, обмена опытом и заключения стратегических соглашений, что будет способствовать дальнейшему развитию этого перспективного сектора экономики, сообщает ИА «Татар-информ».

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