Рустам Минниханов: Будущее России и исламского мира — в руках молодежи

news_top_970_100
Город
16 мая 2025  10:21
Автор:
Владислав Косолапкин

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Казани, в IT-парке им. Башира Рамеева. Он подчеркнул важность обсуждения молодежной политики в исламских странах, отметив, что около 70% населения этого региона составляют молодые люди.

Глава республики заявил, что необходимо прививать молодежи уважение к истории и культуре, чтобы сохранить идентичность и культурное разнообразие. Он напомнил о недавних мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и подчеркнул, что важно, чтобы молодежь осознавала ценность мира, завоеванного предками.

Тема заседания — «Опыт России и стран исламского мира в сфере молодежной политики: общие вызовы и совместные действия». Раис РТ отметил, что в России создаются условия для воспитания подрастающего поколения на основе традиционных ценностей. В Татарстане работа с детьми начинается с детского сада, а также активно действуют общественные объединения и молодежные организации.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ планируют ограничивать движение транспорта для улучшения экологии
Татьяна Менликиева: Мы стоим на страже нашей продовольственной безопасности
Татьяна Менликиева: Мы стоим на страже нашей продовольственной безопасности
Новые возможности для юных медийщиков предоставит фестиваль «Золотое перо»
Бастрыкин потребовал детальный доклад по делу об избиении врача в РТ
Рустам Минниханов: Будущее России и исламского мира — в руках молодежи
Рабочие встречи на полях
На сельхозпредприятиях республики ждут молодых специалистов
«Россия - Исламский мир: KazanForum»: от финансов до культуры
«Россия - Исламский мир: KazanForum»: от финансов до культуры