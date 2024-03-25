Рустам Минниханов дал поручение проверить антитеррористическую защищенность республиканских объектов

Как сообщает пресс-служба главы Республики Татарстан, в рамках заседания Совета по культуре и искусству Раис Татарстана Рустам Минниханов на фоне недавних трагических событий в Подмосковье среди прочих затронул тему безопасности. Раис РТ поручил всем руководителям министерств и ведомств, культурных, образовательных, спортивных и иных объектов совместно с представителями силовых структур провести комплексную проверку объектов на предмет их антитеррористической защищенности, а также организовать учения с персоналом учреждений и принять все необходимые меры для обеспечения безопасности.