Рустам Минниханов договорился о поставке Ту-214 для авиакомпании «Якутия»

Сегодня Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в подписании соглашения о поставке казанских Ту-214 авиакомпании «Якутия». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Детали и условия контракта будут обсуждаться дополнительно. По оценке авиакомпании, до 2030 года им может потребоваться до 12 самолетов.

Ранее «КВ» сообщали, что «Аэрофлот» попросил внести 99 изменений в салоны новых самолетов Ту-214. Перевозчик попросил: увеличить объем багажных полок, на креслах бизнес-класса установить подножку для пассажира, который сидит в следующем ряду и так далее.