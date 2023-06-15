 Рустам Минниханов договорился о поставке Ту-214 для авиакомпании «Якутия»
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Рустам Минниханов договорился о поставке Ту-214 для авиакомпании «Якутия»

По оценке авиакомпании, до 2030 года им может потребоваться до 12 самолетов.

Республика
15 июня 2023  14:05
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в подписании соглашения о поставке казанских Ту-214 авиакомпании «Якутия». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. 

Детали и условия контракта будут обсуждаться дополнительно. По оценке авиакомпании, до 2030 года им может потребоваться до 12 самолетов.

Ранее «КВ» сообщали, что «Аэрофлот» попросил внести 99 изменений в салоны новых самолетов Ту-214. Перевозчик попросил: увеличить объем багажных полок, на креслах бизнес-класса установить подножку для пассажира, который сидит в следующем ряду и так далее.

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