Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику Габдуллы Тукая

26 апреля, в день 139-летия классика татарской литературы Габдуллы Тукая, руководители республики возложили цветы к памятнику поэта в казанском сквере его имени. В торжественной церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Мероприятие, организованное в День родного языка, собрало представителей власти и культурной элиты республики. Среди присутствующих были председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, министр культуры Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, а также деятели искусства и поклонники творчества великого поэта.

Историческая преемственность в сохранении языкового наследия прослеживается в работе руководства республики. Минтимер Шаймиев, стоявший у истоков современной языковой политики, заложил основы системной поддержки татарского языка. Рустам Минниханов продолжил эту работу, инициировав комплексные меры по развитию языковой среды – от увеличения финансирования издательских проектов до создания современного цифрового контента для молодежи.

«Татарский язык – это код нашей национальной идентичности, хранитель многовековой мудрости народа», – неоднократно подчеркивал глава республики на встречах с представителями образования и культуры. Сегодняшняя церемония стала символическим напоминанием о непреходящей ценности языкового наследия и его роли в сохранении культурной уникальности татарского народа.

Памятные мероприятия в честь Габдуллы Тукая традиционно проходят по всей республике, объединяя тех, для кого творчество поэта и сохранение родного языка остаются важнейшими составляющими национального самосознания.