Рустам Минниханов наградил победителей XII республиканского конкурса на лучшее новогоднее оформление

1 февраля в Доме Правительства РТ были подведены итоги XII республиканского конкурса на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление среди муниципальных образований, предприятий и организаций Татарстана. Совещание провел Рустам Минниханов в формате видеоконференции, подключив все муниципальные районы.

В этом году в конкурсе участвовали 42 муниципальных района и 2 городских округа. В результате были определены 14 победителей и 44 призера.

Рустам Минниханов подчеркнул важность данного конкурса для жителей муниципальных районов и сельских поселений. Он отметил, что новогодние каникулы — это время, когда семьи, школьники и молодежь могут вместе наслаждаться праздником и досугом.