Рустам Минниханов обсудил перспективы КНИТУ-КАИ с новым руководителем

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Город
6 марта 2025  15:14

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) им. А.Н. Туполева, Кириллом Охоткиным. Информацию об этом распространила пресс-служба главы республики.

В рамках встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития университета. Особое внимание было уделено реализации ключевых научно-образовательных программ, направленных на повышение престижа и узнаваемости КНИТУ-КАИ на российском и международном уровнях. Также были затронуты другие актуальные задачи, стоящие перед университетом.

Кирилл Охоткин проинформировал Раиса Татарстана о текущей работе вуза в рамках федеральных проектов «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы», подчеркнув их значимость для модернизации образовательного процесса и развития инновационных направлений в университете.

Стоит отметить, что Кирилл Охоткин является выпускником Сибирской аэрокосмической академии (1999 год), где он получил образование по специальности «Физика». В 2002 году он завершил обучение в аспирантуре Сибирского государственного технологического университета. Охоткин имеет ученую степень доктора физико-математических наук, является доцентом и автором 39 научных публикаций, а также обладает патентом на программу для ЭВМ.

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