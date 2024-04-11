Рустам Минниханов обсудил с китайскими коллегами сотрудничество с Татарстаном

Сегодня делегация Татарстана прибыла в Китай для участия в различных выездных совещаниях и круглых столах.

Делегатами стали Рустам Минниханов, руководители различных министерств, ведомств и предприятий, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов объяснил, что ждет от рабочей поездки.

«Ожидаем, что в ходе встреч деловые круги откроют новые направления для взаимодействия и договорятся о совместных проектах», – подчеркнул он.

Под председательством местной власти в городе Чанчунь прошел круглый стол «Цзилинь-Татарстан». Провинция Цзилинь является старым промышленным центром Китая, где развиты деревообрабатывающая, пищевая промышленность, производство сои и животноводство. Она находится на северо-востоке Китая с населением 24 миллиона человек и валовым региональным продуктом в 192 миллиарда долларов.

Машиностроение представлено производством автомобилей, железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники и других видов оборудования.

В числе основных направлений также нефтяная и химическая промышленность.

Татарстан успешно сотрудничает с китайскими партнерами и заинтересован в развитии более тесных отношений с провинцией Цзилинь.

Заместитель начальника Секретариата народного правительства провинции Цзилинь подчеркнул важность углубления сотрудничества между регионами двух стран.