Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с министром ОАЭ на инвестиционном форуме

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Республика
7 апреля 2025  08:53

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в ОАЭ провел встречу с Государственным министром по внешней торговле доктором Тани бен Ахмедом Аль Зейуди. Переговоры прошли на полях Международного инвестиционного форума (AIM Congress) в Абу-Даби. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь раиса РТ Лилия Галимова. 

Ключевые моменты встречи:
• Минниханов поздравил стороны с завершением Рамадана и поблагодарил за развитие сотрудничества
• Аль Зейуди – частый гость KazanForum, который регулярно посещает Казань
• Президент РТ пригласил министра и бизнес-делегацию ОАЭ на предстоящий KazanForum
• Аль Зейуди подтвердил личное участие и формирование представительной делегации

Перспективы сотрудничества:
«Татарстан, как ключевой центр взаимодействия России с исламским миром, может стать платформой для привлечения инвестиций из ОАЭ и других арабских стран», – подчеркнул Минниханов.

О форуме:
AIM Congress – ведущая инвестиционная площадка Ближнего Востока. Татарстан участвует в форуме с 2015 года. В программе визита Раиса РТ запланирован еще ряд деловых встреч.

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Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с министром ОАЭ на инвестиционном форуме
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