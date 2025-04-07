Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с министром ОАЭ на инвестиционном форуме

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в ОАЭ провел встречу с Государственным министром по внешней торговле доктором Тани бен Ахмедом Аль Зейуди. Переговоры прошли на полях Международного инвестиционного форума (AIM Congress) в Абу-Даби. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь раиса РТ Лилия Галимова.

Ключевые моменты встречи:

• Минниханов поздравил стороны с завершением Рамадана и поблагодарил за развитие сотрудничества

• Аль Зейуди – частый гость KazanForum, который регулярно посещает Казань

• Президент РТ пригласил министра и бизнес-делегацию ОАЭ на предстоящий KazanForum

• Аль Зейуди подтвердил личное участие и формирование представительной делегации

Перспективы сотрудничества:

«Татарстан, как ключевой центр взаимодействия России с исламским миром, может стать платформой для привлечения инвестиций из ОАЭ и других арабских стран», – подчеркнул Минниханов.

О форуме:

AIM Congress – ведущая инвестиционная площадка Ближнего Востока. Татарстан участвует в форуме с 2015 года. В программе визита Раиса РТ запланирован еще ряд деловых встреч.