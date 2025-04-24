Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с представителем Турции

В Казани прошла встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Нихатом Зейбекджи, заместителем председателя правящей партии Турции и членом Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Ключевыми темами переговоров стали участие турецкого представителя в предстоящем KazanForum и перспективы экономического сотрудничества. Минниханов подчеркнул важную роль Турции в мусульманском мире и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов, отметив потенциал Татарстана как моста для выхода на российский и евразийский рынки.

«Ваше участие окажет значительное влияние на укрепление межкультурных связей», – обратился Минниханов к гостю.

Зейбекджи, находящийся с визитом в республике, провел также рабочие встречи в парламенте и Минсельхозе Татарстана, поблагодарив за гостеприимство. Визит турецкого политика проходит в преддверии Международного экономического форума «Россия – Исламский мир», который состоится в мае в Казани.