Рустам Минниханов оценил московский центр «Профессии будущего»

Фото: © телеграм-канал Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил московский центр «Профессии будущего», где подростки могут определиться с выбором будущей специальности. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Рустама Минниханова, только за прошлый год переобучение в центре прошли 20 тысяч человек. Важным аспектом является то, что многие выбирают рабочие профессии. «Аларның күбесе эшче һөнәрләрен сайлаган», – отметил Раис РТ.

Ключевым преимуществом центра является не только возможность получения новых знаний и навыков, но и содействие в трудоустройстве. «Иң мөһиме монда белем алу гына түгел, эш табу да мөмкин», – подчеркнул Рустам Минниханов.

В ходе визита Раис РТ даже «примерял» на себя профессию водителя скорой помощи.