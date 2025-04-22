Рустам Минниханов оценил московский центр «Профессии будущего»

news_top_970_100
Россия/Мир
22 апреля 2025  12:17

 Фото: © телеграм-канал Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил московский центр «Профессии будущего», где подростки могут определиться с выбором будущей специальности. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Рустама Минниханова, только за прошлый год переобучение в центре прошли 20 тысяч человек. Важным аспектом является то, что многие выбирают рабочие профессии. «Аларның күбесе эшче һөнәрләрен сайлаган», – отметил Раис РТ.

Ключевым преимуществом центра является не только возможность получения новых знаний и навыков, но и содействие в трудоустройстве. «Иң мөһиме монда белем алу гына түгел, эш табу да мөмкин», – подчеркнул Рустам Минниханов.

В ходе визита Раис РТ даже «примерял» на себя профессию водителя скорой помощи.

news_right_column_240_400
Новости
Альметьевские ветераны получат поздравления к 80-летию Победы
Налоговая Татарстана ожидает поступлений свыше 5 млрд рублей
В Казани состоялся отборочный тур «КРАСА ТАТАРСТАНА 2025»
Рустам Минниханов оценил московский центр «Профессии будущего»
В Татарстане стало больше миллиардеров
«Работа России. Время возможностей»: не просто трудоустройство, а выбор востребованной профессии
Блокадница Ольга Лютая: Не говорите плохо о хлебе
Блокадница Ольга Лютая: Не говорите плохо о хлебе
В Татарстане увеличили расходы на питание младшеклассников