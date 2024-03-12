Рустам Минниханов открыл новое отделение Альметьевской ЦРБ

Раис Татарстана открыл новое приемно-диагностическое отделение в Альметьевске.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Новый корпус – функциональное ядро районной больницы. Здесь в короткие сроки можно диагностировать патологии и далее выстроить дорожную карту лечения пациента.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Этот объект очень важен. Здание построено в рамках модернизации всего комплекса ЦРБ. Перед нами ещё стоит ряд задач: дальнейшее развитие системы здравоохранения, благоустройство территории, вопрос с парковочными местами. Но первые шаги уже сделаны», – приводит слова Раиса Татарстана его пресс-служба.

Новый центр, оснащенный самым современным оборудованием, позволит серьезно повысить качество медицинских услуг. Особое внимание - участникам СВО: для них созданы условия для реабилитации, подчеркнул Минниханов.

В этой больнице работает круглосуточный стационар, две поликлиники, две участковые больницы, шесть врачебных амбулаторий, три офиса врача общей практики и 50 ФАПов.