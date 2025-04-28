Рустам Минниханов открыл патриотический марафон «Знание.Первые» в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов приветствовал участников федерального просветительского марафона «Знание.Первые», посвященного 80-летию Победы. Мероприятие организовано Российским обществом «Знание» при поддержке правительства республики.

«Этот марафон – возможность прикоснуться к героической истории нашей страны, осмыслить уроки войны и вдохновиться подвигом советского народа», – отметил Минниханов. Он подчеркнул важность живого диалога молодежи с государственными деятелями, ветеранами и участниками СВО.

Казань вошла в число восьми городов-участников федерального проекта. Глава республики напомнил, что в Татарстане создаются все условия для самореализации молодежи – здесь проживает более миллиона молодых людей, активно развиваются программы национального проекта «Молодежь и дети».

Минниханов пожелал участникам продуктивной работы и поздравил всех с приближающимся Днем Победы. Марафон стал еще одним значимым событием в череде мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти, пишет «Татар-информ».