 Рустам Минниханов открыл первый исламский офис Сбербанка в России
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Рустам Минниханов открыл первый исламский офис Сбербанка в России

Это первое в стране отделение, которое оформлено по всем правилам шариата.

Город
1 декабря 2022  14:37
Автор:
Эдуард Салихов

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани первый в России исламский офис Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Среди продуктов банка — аналог доверительного управления активами, халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия.

«Это позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата», — заявил Минниханов. 

Ранее «КВ» сообщали, что «Сбер» инвестирует в реновацию территории у казанского Речного порта 500 млрд рублей. На территории Речпорта площадью шесть гектаров планируется построить жилой микрорайон.

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