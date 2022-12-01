Рустам Минниханов открыл первый исламский офис Сбербанка в России

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани первый в России исламский офис Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Среди продуктов банка — аналог доверительного управления активами, халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия.

«Это позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата», — заявил Минниханов.

Ранее «КВ» сообщали, что «Сбер» инвестирует в реновацию территории у казанского Речного порта 500 млрд рублей. На территории Речпорта площадью шесть гектаров планируется построить жилой микрорайон.