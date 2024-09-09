Рустам Минниханов поблагодарил татарстанцев за явку в 71,6%

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики со словами благодарности за высокую явку на выборах депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва, которые состоялись 8 сентября.

Минниханов отметил, что в голосовании приняли участие 71,6% избирателей, что свидетельствует о гражданской ответственности татарстанцев и их поддержке проводимой в регионе политики.

Фото: © соцсети Рустама Минниханова

«Выражаю слова искренней благодарности нашим жителям за активное участие в выборах. Также хочу отдельно поблагодарить членов избирательных комиссий за проделанную большую работу по организации избирательного процесса. Свои голоса за будущих депутатов отдали 71,6% избирателей. Татарстанцы в очередной раз проявили сплоченность и поддержку проводимого в республике социально-экономического курса», – говорится в обращении Раиса Татарстана.

По предварительным данным, лидирующее место на выборах заняла партия «Единая Россия» (76,7% голосов). За ней следуют КПРФ (10,5%), ЛДПР (4,4%), «Новые люди» (4,2%) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (3,2%).

Рустам Минниханов выразил уверенность, что вновь избранный состав депутатского корпуса будет эффективно работать на благо республики и ее жителей.