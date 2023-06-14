 Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете Татарстана
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Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете Татарстана

Он заменит Конституционный суд РТ.

Республика
14 июня 2023  14:26
Автор:
Эдуард Салихов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о создании Конституционного совета республики, который будет заниматься укреплением конституционной законности в регионе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В его состав войдут три человека, включая председателя. Документ вступит в силу через десять дней после его публикации и заменит ликвидированный Конституционный суд. 

Ранее «КВ» сообщали, что Рустам Минниханов изменил состав Совета при Раисе РТ по образованию и науке. Было скорректировано название совета, а также наименование должностей его членов.

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