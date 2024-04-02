Рустам Минниханов просит не поддаваться панике после новости об атаке БПЛА в Елабуге

В пресс-службе Раиса Республики Татарстан предоставили официальный комментарий Рустама Минниханова. Там заявили, что глава региона оперативно получает информацию по ситуации в закамье.

Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что на предприятиях республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь.

Все службы находятся в повышенной готовности», – отметил он.

Сейчас, по словам Рустама Минниханова, крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление. Татарстанцев просят не распространять неподтвержденную информацию.