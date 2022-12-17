 Рустам Минниханов посетил Казанский авиазавод имени Горбунова
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Рустам Минниханов посетил Казанский авиазавод имени Горбунова

Президент Татарстана ознакомился с ходом строительства объектов по развитию оборонно-промышленного комплекса.

Республика
17 декабря 2022  13:21
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова — филиал ПАО «Туполев». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минниханов ознакомился с ходом строительства объектов по развитию оборонно-промышленного комплекса. Президент осмотрел инженерный центр, заготовительно-штамповочное производство и другое. 

Ранее «КВ» сообщали, что Казанский авиазавод начнет поставки пассажирских Ту-214 в 2023 году. На предприятии уже сейчас реализуются мероприятия по наращиванию объема выпуска пассажирских самолетов ТУ-214 с выходом на производства 10 самолетов к 2025 году.

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