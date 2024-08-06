Рустам Минниханов посетил новую мечеть «Гәуһәр» в Бугульме

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Республика
6 августа 2024  08:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки по Бугульминскому району посетил новую мечеть «Гәуһәр» и поделился фотографией в социальных сетях.

 Фото: соцсети Рустама Минниханова 

Мечеть, построенная на средства меценатов, горожан и прихожан, представляет собой двухэтажное здание с двумя минаретами. Особое внимание заслуживает благоустроенная прилегающая территория. Здесь есть детская спортивная площадка с тренажерами, футбольное поле, а также пешеходные и велосипедные дорожки, соединяющие мечеть с центральной частью города.

«Двухэтажное здание с двумя минаретами высотой 27 метров отличает уникальный дизайн, сочетающий традиционные и инновационные подходы к архитектуре и художественному оформлению», — подчеркнули в пресс-службе Раиса РТ.

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