Рустам Минниханов посетил новую мечеть «Гәуһәр» в Бугульме

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки по Бугульминскому району посетил новую мечеть «Гәуһәр» и поделился фотографией в социальных сетях.

Фото: соцсети Рустама Минниханова

Мечеть, построенная на средства меценатов, горожан и прихожан, представляет собой двухэтажное здание с двумя минаретами. Особое внимание заслуживает благоустроенная прилегающая территория. Здесь есть детская спортивная площадка с тренажерами, футбольное поле, а также пешеходные и велосипедные дорожки, соединяющие мечеть с центральной частью города.

« Двухэтажное здание с двумя минаретами высотой 27 метров отличает уникальный дизайн, сочетающий традиционные и инновационные подходы к архитектуре и художественному оформлению», — подчеркнули в пресс-службе Раиса РТ.