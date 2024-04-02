Рустам Минниханов посетил ОЭЗ «Алабуга» после атаки дронов

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Елабугу, где этим утром была совершена атака беспилотников, и пообщался с местными жителями.

Глава региона осмотрел разрушенные здания. Он поручил строителям в кратчайшие сроки восстановить помещения местного общежития. На встрече со студентами «Алабуга-Политех» Минниханов поблагодарил их за патриотизм и выдержку.

По предварительной информации, 13 человек значатся пострадавшими в ходе прилета двух дронов. Все они поступили в Елабужскую ЦРБ. В Минздраве РТ сообщили, что после проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых отпустили на амбулаторное лечение.

«Восемь человек были госпитализированы, состояние легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в ведомстве.

После посещения Елабуги, Минниханов отправился в Нижнекамский промышленный кластер. Там он провёл совещание с руководителями предприятий.