Рустам Минниханов посетил ОЭЗ «Алабуга» после атаки дронов

news_top_970_100
Республика
2 апреля 2024  16:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Елабугу, где этим утром была совершена атака беспилотников, и пообщался с местными жителями.

Глава региона осмотрел разрушенные здания. Он поручил строителям в кратчайшие сроки восстановить помещения местного общежития. На встрече со студентами «Алабуга-Политех» Минниханов поблагодарил их за патриотизм и выдержку.

 

По предварительной информации, 13 человек значатся пострадавшими в ходе прилета двух дронов. Все они поступили в Елабужскую ЦРБ. В Минздраве РТ сообщили, что после проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых отпустили на амбулаторное лечение.

«Восемь человек были госпитализированы, состояние легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в ведомстве.

После посещения Елабуги, Минниханов отправился в Нижнекамский промышленный кластер. Там он провёл совещание с руководителями предприятий.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Рустам Минниханов посетил ОЭЗ «Алабуга» после атаки дронов
Для казанцев пройдёт серия встреч с психологами от епархии «Утешение»
Директор музея в Елабуге: «Произошел акт шокирующей и бессмысленной жестокости»
В Татарстане маралы готовятся к пополнению и сбрасывают рога
В пресс-службе Раиса РТ сообщили, что при атаке БПЛА в Елабуге пострадали 12 человек
400 малообеспеченных семей Татарстана были обеспечены гумпомощью в Рамадан
Депутат Госсовета РТ: «Главное – не поддаваться панике, именно этого добиваются террористы»
Спецслужбы в Татарстане дали инструкцию, как вести себя при атаке беспилотников