Рустам Минниханов посетил открытие международной халяль-ярмарки «Kazan Halal Market»

Сегодня в рамках 15-го Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: «KazanForum» на территории агропромпарка «Казань» прошло открытие международной халяль-ярмарки «Kazan Halal Market». Побывали там и корреспонденты «КВ».

Ярмарка будет работать до 19 мая, посетить ее смогут все желающие. Свою продукцию «Kazan Halal Market» представили около 70 российских компаний из разных уголков страны, а также представители ряда зарубежных стран, включая Турцию, Иран, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

В торжественной церемонии открытия ярмарки приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, директор Федерального центра развития экспорта агропромышленного комплекса РФ Дмитрий Краснов, вице-премьер РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель министра сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана Ахмед Насер Абдулла аль-Бахри, министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамад Сабу, министр транспорта Республики Таджикистан Азим Ибрагим и председатель ДУМ РТ, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Мероприятие началось с того, что Камиль хазрат Самигуллин прочитал отрывок из суры Корана.

- Это первое официальное мероприятие в рамках юбилейного Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: «KazanForum», - отметил Рустам Минниханов. - Мы благодарны за доверие и поддержку, оказанную Республике Татарстан Президентом России Владимиром Путиным и правительством нашей страны. Второй год Форума является мероприятием общего федерального масштаба с кратным увеличением количества участников. Это отражает важность и необходимость дальнейшего развития России и исламского мира.

Раис РТ подчеркнул рост интереса к халяль-продукции по всему миру. В Татарстане на сегодняшний день к стандарту халяль присоединились более 100 предприятий, производящих продовольственные товары. Многие из них экспортируют свои товары за границу.

- Рынок Халяль развивается очень динамично, - заметил глава республики. - Эта ярмарка стала доброй традицией установления новых связей с зарубежными странами, и у нас здесь представлена ​​продукция не только из Республики Татарстан, но и из других регионов России.

Татарстан - один из ведущих регионов, развивающих индустрию халяль в России.

- Прежде всего позвольте поблагодарить Республику Татарстан за тот огромный вклад, который она делает в развитие халяльной индустрии России, - подчеркнул Дмитрий Краснов. - На сегодняшний день каждое пятое производство, работающее по стандартам халяль в России, расположено в РТ. Популярность халяльной продукции растет во всем мире, и не только в тех странах, которые исповедуют ислам, потому что сегодня халяльная продукция воспринимается качественная, вкусная, безопасная и полезная для здоровья.

После завершения торжественной части мероприятия Рустам Минниханов прошел вместе с делегатами по ярмарке, чтобы ознакомиться с ассортиментом представленной продукции и пообщаться с представителями компаний-участников ярмарки. В торговых рядах можно было найти не только продукты питания, но и украшения, одежду, косметику, товары для дома и различные аксессуары.