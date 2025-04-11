Рустам Минниханов посетил открытие новой мечети «Камиль» в Казани

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Город
11 апреля 2025  14:44

Сегодня в поселке Мирный состоялось торжественное открытие мечети «Камиль», которое посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Первую пятничную молитву в новом храме провел муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

Глава Татарстана осмотрел мечеть и прилегающую территорию, включая молитвенный зал, помещения для омовений и женский зал. Особое внимание привлек минарет, выполненный как точная копия исторического «Малого минарета» XIV века из Болгара.

Минниханов поблагодарил строителей и меценатов, участвовавших в создании религиозного комплекса, и выразил уверенность, что мечеть станет духовным центром для жителей микрорайона. После церемонии открытия всех гостей угостили традиционным пловом.

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Рустам Минниханов посетил открытие новой мечети «Камиль» в Казани
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