Рустам Минниханов посетил открытие новой мечети «Камиль» в Казани

Сегодня в поселке Мирный состоялось торжественное открытие мечети «Камиль», которое посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Первую пятничную молитву в новом храме провел муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

Глава Татарстана осмотрел мечеть и прилегающую территорию, включая молитвенный зал, помещения для омовений и женский зал. Особое внимание привлек минарет, выполненный как точная копия исторического «Малого минарета» XIV века из Болгара.

Минниханов поблагодарил строителей и меценатов, участвовавших в создании религиозного комплекса, и выразил уверенность, что мечеть станет духовным центром для жителей микрорайона. После церемонии открытия всех гостей угостили традиционным пловом.