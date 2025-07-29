Рустам Минниханов поздравил героев СВО на закрытии чемпионата профмастерства

В IT-парке имени Башира Рамеева прошла торжественная церемония закрытия первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции. Раис Татарстана Рустам Минниханов лично поздравил финалистов, назвав их настоящими героями и патриотами.

«Хочу выразить глубокое уважение каждому из вас. Вы - настоящие герои и патриоты нашего Отечества. Пройдя через военные испытания, вы продолжаете побеждать уже в мирной жизни. Эти соревнования стали площадкой, где сила духа, трудолюбие и мастерство обрели новый смысл», - подчеркнул он.

На соревнования в Казань приехали более 400 человек из 79 регионов России. Участники соревновались в 15 профессиональных направлениях - от промышленной робототехники до ремонта автомобилей. Особой популярностью пользовалась компетенция по управлению беспилотниками, которую выбрали более 50 человек.

Анна Цивилева, заместитель министра обороны РФ, отметила высокий уровень организации мероприятия и пообещала расширить перечень профессий в будущем. По итогам чемпионата 75 лучших участников поедут на национальный финал в Москву в октябре 2025 года.

За пять дней конкурсанты выполнили более 500 профессиональных заданий. Организаторы подчеркивают, что такие соревнования помогают ветеранам адаптироваться к мирной жизни и найти свое призвание. Чемпионат прошел по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Минпросвещения и правительства Татарстана.