Рустам Минниханов поздравил православных Татарстана с Пасхой

эГлава Татарстана Рустам Минниханов направил теплые поздравления православным жителям республики по случаю праздника Воскресения Христова.

В своем обращении Раис подчеркнул:

- Пасха как символ возрождения и торжества добра укрепляет веру в справедливость и вселяет надежду

- Православие наравне с другими традиционными религиями составляет духовную основу многонационального согласия в регионе

- Особое значение приобретает сохранение нравственных ценностей в преддверии 80-летия Победы

Минниханов отметил масштабные работы по возрождению Казанского Богородицкого монастыря - важнейшей православной святыни федерального значения.

"Пусть пасхальная радость наполнит каждый дом теплом, а этот год принесет новые достижения на благо нашей республики и всей России", - пожелал глава региона.