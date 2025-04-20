Рустам Минниханов поздравил православных Татарстана с Пасхой

эГлава Татарстана Рустам Минниханов направил теплые поздравления православным жителям республики по случаю праздника Воскресения Христова.
В своем обращении Раис подчеркнул:
- Пасха как символ возрождения и торжества добра укрепляет веру в справедливость и вселяет надежду
- Православие наравне с другими традиционными религиями составляет духовную основу многонационального согласия в регионе
- Особое значение приобретает сохранение нравственных ценностей в преддверии 80-летия Победы
Минниханов отметил масштабные работы по возрождению Казанского Богородицкого монастыря - важнейшей православной святыни федерального значения.
"Пусть пасхальная радость наполнит каждый дом теплом, а этот год принесет новые достижения на благо нашей республики и всей России", - пожелал глава региона.