Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале руководителя региона.

Минниханов назвал сегодняшний праздник наполненным любовью к Родине, гордостью за ее многовековую историю, трудовые подвиги прошлого и современности. «Ватаныбыз белән горурланабыз! Бәйрәм белән! С Днем России!», — написал он.

Раис РТ также отметил, что Россия известна достижениями в науке и образовании, искусстве и спорте, медицине и развитии биотехнологий, промышленности и сельском хозяйстве, цифровизации и освоении космоса.

Кроме того, Президент России Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова с Днем России. Путин подчеркнул, что наша страна всегда оставалась крепка традициями патриотизма, сплоченностью народа и его беззаветной верой в Отечество.

Напомним, что сегодня для жителей и гостей города подготовлена обширная программа развлечений. Атмосферу праздника создадут концерты, салют, квесты, мастер-классы и другие активности. «Казанские ведомости» рассказывают о программе празднования.