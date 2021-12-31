Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с наступающим 2022 годом

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил всех татарстанцев с наступающим 2022 годом и подвел итоги уходящего 2021 года.

«Этот праздник традиционно воплощает наши самые светлые надежды и ожидание чудес, оптимизм и веру в будущее. Мы подводим итоги и строим новые планы», – отметил глава республики.

По его словам, в этом году удалось сделать существенный шаг в развитии инфраструктуры в Татарстане. В 2021 году в республике продолжали активно строить школы, детсады и другие важные социальные объекты.

Он отдельно поблагодарил медработников за самоотверженность и ответственность во время пандемии. Благодаря их усиленной работе в республике удалось снизить порог заболеваемости и стабилизировать ситуацию. Также глава РТ отметил волонтеров, которые оказали немалую поддержку в это сложное не только для Татарстана, но и для всего мира время.

По словам Презилента, республике удалось реализовать много проектов в рамках Года родных языков и народного единства. Это в целом укрепило межнациональное согласие в РТ.

Грядущий 2022 год Минниханов объявил Годом цифровизации. Президент уверен, он будет способствовать дальнейшему развитию цифровой экономики, совершенствованию технологий и сервисов, направленных на повышение доступности получаемых услуг.

"Пусть наступающий год принесет только самое лучшее! Здоровья вам, счастья и благополучия!» – заключил Рустам Минниханов.