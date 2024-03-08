Рустам Минниханов поздравил женщин Татарстана с 8 марта

news_top_970_100
Республика
8 марта 2024  09:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Республики Татарстан обратился к женщинам с поздравительной речью по случаю международного дня.

Он подчеркнул, что женщины вносят весомый вклад в развитие государства, трудясь на самых ответственных участках: в сферах образования и науки, культуры и искусства, медицины и социальной защиты.

Они являются мудрыми хранительницами семейного очага, традиционных ценностей, культуры и родного языка, которые передаются с молоком матери подрастающему поколению. В этом состоит особая роль женщины, считает Минниханов.

«Самых высоких слов благодарности и уважения заслуживают женщины-ветераны Великой Отечественной войны, матери и жены защитников Родины – участников специальной военной операции, которые сегодня с оружием в руках обеспечивают суверенитет нашего государства. Гордимся женщинами, которые посвятили себя служению Отечеству и достойно исполняют воинский и служебный долг», – отметил он.

8 марта объединяет все поколения. Это символ признания доброты, красоты и нежности, заключил Минниханов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Рустам Минниханов поздравил женщин Татарстана с 8 марта
В РЖД рассказали, что несколько электричек и поездов отменят 8 марта
Татарстан первым в России примет новый спортивный проект по дзюдо
В Казани до июня на Ершова и Горького ограничен проезд авто
В этом году на диспансеризации у татарстанцев будут проверять репродуктивное здоровье
Ветврач из Татарстана: «У нас бешенства в республике ноль»
В Казани инспекторы поздравили автоледи
В марте авторынок скорее всего превысит отметку в 120 тысяч новых машин