Рустам Минниханов поздравил женщин Татарстана с 8 марта

Раис Республики Татарстан обратился к женщинам с поздравительной речью по случаю международного дня.

Он подчеркнул, что женщины вносят весомый вклад в развитие государства, трудясь на самых ответственных участках: в сферах образования и науки, культуры и искусства, медицины и социальной защиты.

Они являются мудрыми хранительницами семейного очага, традиционных ценностей, культуры и родного языка, которые передаются с молоком матери подрастающему поколению. В этом состоит особая роль женщины, считает Минниханов.

«Самых высоких слов благодарности и уважения заслуживают женщины-ветераны Великой Отечественной войны, матери и жены защитников Родины – участников специальной военной операции, которые сегодня с оружием в руках обеспечивают суверенитет нашего государства. Гордимся женщинами, которые посвятили себя служению Отечеству и достойно исполняют воинский и служебный долг», – отметил он.

8 марта объединяет все поколения. Это символ признания доброты, красоты и нежности, заключил Минниханов.