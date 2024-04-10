Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам

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Республика
10 апреля 2024  08:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана обратился к жителям многонациональной республики с поздравительной речью ко дню окончания священного месяца Рамадан — празднику Ураза-байрам.

«Сегодня мусульмане всего мира в праздничных молитвах благодарят Аллаха за дарованный в священный месяц Рамадан Благородный Коран, за возможность совершать добрые дела и благочестивые поступки», – пишет Рустам Минниханов. 

Глава региона подчеркнул, что этот праздник напоминает о незыблемости Божественного мироздания и традиционных ценностях.

Праздник становится неотъемлемой частью духовной культуры татарского народа, ведь семья для мусульман является священным долгом и способом достижения довольства Всевышнего.

Рустам Минниханов напомнил, что в Татарстане на протяжении долгих лет проводятся семейные ифтары с приглашением родственников и друзей. Традиционный многотысячный Республиканский ифтар стал подтверждением духовной сплочённости мусульман Татарстана.

В текущем году в столице Татарстана, сказал Раис, пройдут международные мероприятия, укрепляющие сотрудничество со странами исламского мира.

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