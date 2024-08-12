Рустам Минниханов прилетел в Малайзию

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Малайзию. В международном аэропорту его встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Малайзии Наиль Латыпов и глава крупнейшей местной энергетической корпорации Дато Даинг.

Уже завтра в Куала-Лумпуре у Рустама Минниханова запланирован насыщенный день. Это посещение корпорации по развитию халяль-индустрии Малайзии, презентация сельскохозяйственного потенциала страны, а также ряд деловых переговоров.

Малайзия сегодня демонстрирует впечатляющие экономические показатели. Страна входит в число мировых лидеров по темпам роста ВВП и является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа в Юго-Восточной Азии. Кроме того, Малайзия занимает первое место в мире по производству электронных чипов. Ключевыми отраслями экономики страны являются электронная и электротехническая промышленность, химическая, пищевая, резинотехническая промышленность, металлообработка, сельское хозяйство и добывающая промышленность.