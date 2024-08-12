Рустам Минниханов прилетел в Малайзию

news_top_970_100
Россия/Мир
12 августа 2024  17:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Малайзию. В международном аэропорту его встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Малайзии Наиль Латыпов и глава крупнейшей местной энергетической корпорации Дато Даинг. 

Уже завтра в Куала-Лумпуре у Рустама Минниханова запланирован насыщенный день. Это посещение корпорации по развитию халяль-индустрии Малайзии, презентация сельскохозяйственного потенциала страны, а также ряд деловых переговоров. 

Малайзия сегодня демонстрирует впечатляющие экономические показатели. Страна входит в число мировых лидеров по темпам роста ВВП и является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа в Юго-Восточной Азии. Кроме того, Малайзия занимает первое место в мире по производству электронных чипов. Ключевыми отраслями экономики страны являются электронная и электротехническая промышленность, химическая, пищевая, резинотехническая промышленность, металлообработка, сельское хозяйство и добывающая промышленность.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане два человека погибли в ДТП с фурой
Рустам Минниханов прилетел в Малайзию
В казанском зооботсаду родилась олениха Ярослава
Билялетдинов: «Болельщики Ак Барса — лучшие, приятно, что не забыли»
Реконструкцию Горьковского шоссе хотят завершить этой осенью
Казань благоустроит 17 общественных пространств в 2024 году
В Казани зафиксировали шесть ДТП с питбайками по вине подростков
Незаконная охота на лося в Татарстане закончилась трагедией