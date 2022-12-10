 Рустам Минниханов присвоил 10 татарстанцам звание «Заслуженный строитель РТ»
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Рустам Минниханов присвоил 10 татарстанцам звание «Заслуженный строитель РТ»

Звание присуждено «за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний плодотворный труд».

Республика
10 декабря 2022  11:00
Автор:
Эдуард Салихов

Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил 10 жителям республики звание «Заслуженный строитель РТ». Соответствующий указ опубликован на сайте Президента.

Звание присвоено «за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний плодотворный труд». Так, звания удостоились гендиректор ООО «Домкор Индустрия» Рустем Гайнуллов и другие. С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте

Ранее «КВ» сообщали, что Минниханов наградил многодетную челнинку медалью «Материнская слава». Женщина воспитывает пятерых детей. По документу, ее наградили «за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций».

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