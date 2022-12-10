Рустам Минниханов присвоил 10 татарстанцам звание «Заслуженный строитель РТ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил 10 жителям республики звание «Заслуженный строитель РТ». Соответствующий указ опубликован на сайте Президента.

Звание присвоено «за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний плодотворный труд». Так, звания удостоились гендиректор ООО «Домкор Индустрия» Рустем Гайнуллов и другие. С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте.

Ранее «КВ» сообщали, что Минниханов наградил многодетную челнинку медалью «Материнская слава». Женщина воспитывает пятерых детей. По документу, ее наградили «за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций».