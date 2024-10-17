Рустам Минниханов призвал татарстанцев участвовать в конкурсе «Инженер года»

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Республика
17 октября 2024  09:08

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своих социальных сетях обратился к жителям региона с призывом принять участие в ежегодном конкурсе «Инженер года». Конкурс охватывает все возрастные группы, начиная от студентов и заканчивая опытными специалистами. С момента его основания более 1000 человек уже стали участниками данного мероприятия.

«Успейте принять участие в республиканском конкурсе «Инженер года». Заявки принимаются на сайте https://ингенергодарт.рф/ до 7 ноября. Приглашаю вас пополнить ряды лучших и талантливых инженеров, которые являются гордостью Татарстана», – написал он.

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