Рустам Минниханов прокомментировал утреннею атаку БПЛА на Казань

news_top_970_100
Город
20 января 2025  08:30

Рано утром была совершена попытка атаки дронами на казанские предприятия. Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, благодаря принятому комплексу мер по защите города все БПЛА удалось обезвредить.

Сообщается, что жертв и разрушений удалось избежать. В данный момент экстренные службы города работают на местах для устранения последствий сбития БПЛА. Все предприятия продолжают работу в штатном режиме.

Отмечается, что Рустам Минниханов получает всю необходимую информацию и уже прибыл на место после первых сообщений об атаке.

news_right_column_240_400
Новости
Один пациент, отравившийся в центре «Дуслык», остается в больнице
В части домов Кировского района Казани отключено водоснабжение из-за аварии
Более 4 тыс. жителей приняли участие в крещенских купаниях в Казани
В Казани прошло торжественное открытие нового здания театра Камала
В Татарстане годовая инфляция разогналась почти до 10%
Аэропорты в Казани и Нижнекамске продолжили работу в штатном режиме
Фарид Мухаметшин поздравил Минтимера Шаймиева с 88-летием
В дом на Можайской улице вернулись эвакуированные жильцы