Рустам Минниханов прокомментировал утреннею атаку БПЛА на Казань

Рано утром была совершена попытка атаки дронами на казанские предприятия. Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, благодаря принятому комплексу мер по защите города все БПЛА удалось обезвредить.

Сообщается, что жертв и разрушений удалось избежать. В данный момент экстренные службы города работают на местах для устранения последствий сбития БПЛА. Все предприятия продолжают работу в штатном режиме.

Отмечается, что Рустам Минниханов получает всю необходимую информацию и уже прибыл на место после первых сообщений об атаке.