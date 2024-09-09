Рустам Минниханов провел встречу с Вахидом Гаджиевым в Казани

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Республика
9 сентября 2024  09:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в Доме Правительства РТ состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова со Специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахидом Расим оглы Гаджиевым.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном, уделив особое внимание реализации совместных проектов.

Рустам Минниханов отметил важность визита Вахида Гаджиева для укрепления деловых контактов и развития российско-азербайджанских отношений. Он также подчеркнул, что впечатлен темпами восстановления и развития Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, которые он посетил во время своего визита в Азербайджан.

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