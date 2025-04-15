Рустам Минниханов участвует в заседании Госсовета по развитию инфраструктуры

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Россия/Мир
15 апреля 2025  17:56

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в заседании президиума Государственного Совета под председательством Владимира Путина.

Основными темами обсуждения стали вопросы развития инфраструктуры для повышения качества жизни граждан. В повестке - улучшение жилищных условий, модернизация муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, развитие дорожной сети и совершенствование работы общественного транспорта.

Мероприятие проходит в рамках реализации стратегических задач по комплексному развитию городской среды и инфраструктуры по всей стране.

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Рустам Минниханов участвует в заседании Госсовета по развитию инфраструктуры
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