Рустам Минниханов участвует в заседании Совета регионов России и Узбекистана

Рустам Минниханов, Раис Татарстана, принимает участие в заседании Совета регионов России и Узбекистана. В мероприятии также участвуют Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Основной темой заседания является развитие сотрудничества между регионами двух стран. Татарстан занимает лидирующие позиции по реализации совместных проектов с Узбекистаном. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 27%, достигнув 370 миллионов долларов. В Казани действует Генеральное консульство Узбекистана, а с 1992 года в Узбекистане работает представительство Татарстана.

Между Казанью, Ташкентом, Самаркандом и Ферганой открыты прямые авиарейсы. За последние два года были запущены несколько крупных проектов: химико-индустриальный технопарк «Чирчик», филиал КФУ в Джизаке, технопарк «Джизак» и Центр симуляционной медицины филиала Казанского федерального университета. В настоящее время ведется строительство двух промышленных площадок в Бухаре и Навои.