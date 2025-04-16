Рустам Минниханов удостоен звания почетного доктора СПбПУ

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Россия/Мир
16 апреля 2025  12:26

Фото: t.me/galimovatatarstan

Раис Татарстана Рустам Минниханов стал почетным доктором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Торжественная церемония, приуроченная к 125-летию вуза, прошла с участием ректора Андрея Рудского, который вручил главе республики диплом и традиционную мантию.

Имя Минниханова внесено в книгу почетных докторов университета, причем памятная запись выполнена не только на русском, но и на татарском языке. Присвоенный номер награды символично совпал с юбилейной датой вуза — 125.

«СПбПУ — безусловный лидер инженерного образования, вносящий огромный вклад в подготовку специалистов для ключевых отраслей экономики», — отметил Минниханов, поблагодарив за высокую оценку его деятельности.

Звание почетного доктора отражает признание заслуг государственного деятеля в развитии науки. Оно дает право участвовать в работе ученого совета с совещательным голосом и использовать ресурсы университета для научных исследований.

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Рустам Минниханов удостоен звания почетного доктора СПбПУ
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