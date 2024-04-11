Рустам Минниханов удостоил певицу Эльмиру Калимуллину звания народной артистки РТ

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Город
11 апреля 2024  16:25
Автор:
Эндже Гарафиева

От этом сообщила сама певица в соцсетях, поделившись радостной новостью со своими поклонниками. Он написала, что по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова удостоена звания народной артистки республики.

Сама Калимуллина говорит, что даже и не мечтала о таком. Она любит сцену и живет музыкой с самого детства. Артистка считает, что это путь был предопределён. 

«Мой внутренний ребенок, маленькая кудрявая Эльмира из Нижнекамска, сейчас сидит и рыдает от счастья, что все это видят и ценят в моей республике, и одаривают такими подарками, таким высоким званием», – заявила она.

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Рустам Минниханов удостоил певицу Эльмиру Калимуллину звания народной артистки РТ
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