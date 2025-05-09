Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню в День Победы

news_top_970_100
Город
9 мая 2025  10:38

В Казани прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориалам парка Победы. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на ретроавтомобиле «Чайка» вместе с государственным советником республики Минтимером Шаймиевым.

Под звуки военного оркестра руководители региона прошли по живому коридору, образованному ротой почетного караула, к Вечному огню. После церемонии возложения прозвучали гимны России и Татарстана, после чего военные прошли торжественным маршем.

Затем цветы были возложены к Монументу Матерям и Вдовам погибших воинов и Монументу Советскому Солдату. В церемонии приняли участие представители молодой гвардии, выстроившиеся у входа в парк.

Мероприятие стало частью праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

news_right_column_240_400
Новости
МЧС предупреждает татарстанцев о тумане и сильном ветре 10 мая
В победном сорок пятом было еще прохладнее
К 80-летию Победы в России пройдут масштабные праздничные салюты
В память о Победе в Великой Отечественной войне в парке Победы возложили цветы
В память о Победе в Великой Отечественной войне в парке Победы возложили цветы
Стаж будет исчисляться по единым правилам
Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню в День Победы
В Казани за 20 лет построено 264 соципотечных дома
В Казани стартовал парад в честь 80-летия Победы
В Казани стартовал парад в честь 80-летия Победы