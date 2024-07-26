Рустам Минниханов встретился с делегацией из Узбекистана

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Республика
26 июля 2024  18:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с делегацией Бухарской области Узбекистана. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях. 

 Фото: соцсети Раиса РТ

По итогам прошлого года товарооборот увеличился на 27%. Раис РТ отметил, что при поддержке президентов России и Узбекистана у Татарстана и Бухарской области есть все возможности для реализации совместных проектов и открытия общих предприятий. 

В ходе визита стороны подписали ряд важных соглашений: меморандум о сотрудничестве в сфере туризма и соглашение о взаимодействии между Торгово-промышленными палатами регионов. 

Рустам Минниханов отметил положительную динамику взаимодействия между Татарстаном и Бухарской областью, подчеркнув важность реализации совместных проектов, в том числе в рамках Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности» при поддержке Татарстана. 

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