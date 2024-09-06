Рустам Минниханов встретился с новым епископом Набережночелнинским и Елабужским

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Город
6 сентября 2024  18:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В Доме Правительства республики состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Глава Татарстанской митрополии представил Рустаму Минниханову нового епископа Набережночелнинского и Елабужского Гавриила (Мельникова).

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Решением Священного Синода РПЦ от 25 июля 2024 года была образована Набережночелнинская епархия, а 1 сентября архимандрит Гавриил был возведен в сан епископа.

До своего назначения епископ Гавриил был насельником Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря. Владыка Гавриил имеет ученую степень доктора богословия, преподавал в Липецком государственном педагогическом университете.

Рустам Минниханов пожелал епископу Гавриилу успехов в служении на посту правящего архиерея новообразованной епархии.

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