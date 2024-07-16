Рустам Минниханов встретился с представителями турецкого бизнеса в Стамбуле

В рамках своего рабочего визита в Турецкую Республику, Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями деловых кругов Турции. Встреча состоялась в полномочном представительстве Татарстана в Стамбуле.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В мероприятии приняли участие руководители крупнейших турецких холдингов, таких как Anadolu Group, «Корума», «Шишеджам», «Хаят», «Джошкуноз», «Колуман», «EKS Plywood Kontrplak», а также представители турецко-российского Делового совета, Ассоциации машиностроителей Турции и депутат Великого Национального Собрания Турции Мустафа Варанг.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов подчеркнул важность регулярных контактов с турецкими партнерами для укрепления и расширения экономических связей между двумя странами.

«Татарстан стремится выступать эффективным связующим звеном между Россией и Турцией», - отметил он, добавив, что Турецкая Республика является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана напомнил, что в прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турцией составил порядка 2,9 миллиарда долларов, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Турецкие компании инвестировали в республику около 2 миллиардов долларов.