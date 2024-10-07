Рустам Минниханов выразил соболезнования семье кардиохирурга Рената Акчурина

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Республика
7 октября 2024  12:34
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования Наталье Акчуриной, вдове недавно ушедшего из жизни академика РАН и выдающегося кардиохирурга Рената Акчурина.

«Уважаемая Наталья Павловна! С глубоким горем воспринял известие о кончине вашего супруга Рената Сулеймановича Акчурина. Его уход представляет собой невосполнимую утрату не только для вас и вашей семьи, но и для мирового медицинского сообщества, всей нашей страны, а также, конечно же, Республики Татарстан», — говорится в телеграмме.

«Жизнь Рената Сулеймановича является ярким примером самоотверженного и преданного служения людям, своей родине и избранной профессии. Его выдающиеся научные достижения, революционные разработки и уникальные технологии спасли множество жизней и значительно продвинули развитие трансплантологии и кардиохирургии в России», — отметил Рустам Минниханов.

«С горечью осознаю утрату человека такой величины. Искренне сопереживаю вам, вашему сыну и внукам в этой тяжёлой утрате. Благодарная память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах, которые скорбят вместе с вами», — заключил президент Татарстана.

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