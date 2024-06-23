Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Севастополе

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате ракетной атаки на Севастополь. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов потрясен известием о гибели людей, в том числе детей, которые проводили выходной день на пляже. Татарстан скорбит вместе с родными и близкими погибших.

В результате ракетного обстрела Севастополя, по данным Минобороны РФ, погибли три человека, в том числе двое детей. Ранения получили 124 человека.

В российском военном ведомстве заявили, что для удара Украина применила американские оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, а пятая взорвалась в воздухе, что и привело к гибели и ранениям среди мирных жителей.