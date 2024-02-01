Рустам Минниханов высказал свое мнение после обильных снегопадов

Обильные снегопады, которые обрушились на республику этой зимой, показали, что имеется необходимость технического перевооружения и подготовки специалистов. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Оказалось, что мы не совсем подготовлены к расчистке дорог от обильного снега. Снегопад показал, что надо полностью пересмотреть содержание дорог, технологические решения. Министерству нужно определить, как будем решать этот вопрос. Хотя 20-30 лет назад такие снегопады были систематическими», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что усилить работу необходимо не только на трассах, но и на дорогах в населенных пунктах.

«В городах, населенных пунктах столкнулись с серьезной проблемой. Очень много жалоб, недовольства, и это правильно. Оправдываться здесь нельзя, это наша задача и обязанность. Надеяться на то, что такое было только в этом году, не стоит», – отметил он.

Раис РТ добавил, что и снегозадержанием на дорогах «занимаемся плохо, хотя было поручение». «Год показал, что вопрос надо взять в работу. Этот путь мы всегда проходили, но рассчитывать на авось не стоит», – продолжил он.

По словам руководителя республики, на трассах должны быть созданы площадки, чтобы при необходимости водители могли на них остановиться. Кроме того, там должен быть организован соответствующий сервис, пишет ИА "Татар-информ".