Рустем Хузин покидает пост главы образования Набережных Челнов

После пяти лет работы на посту начальника управления образования администрации Набережных Челнов Рустем Хузин уходит в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

46-летний Хузин, уроженец Алькеевского района, имеет богатый профессиональный опыт в сфере образования. Выпускник Казанского педагогического университета и ТИСБИ начал карьеру в 1998 году педагогом дополнительного образования в лицее №84.

За годы работы он занимал различные руководящие должности:

возглавлял центр подростково-молодежных клубов «Подросток» (2010-2014)

руководил школами №53 и №41 (2014-2019)

с 2019 года работал в городском исполкоме, сначала курируя и образование, и молодежную политику, а с 2020 года – только образовательную сферу

Преемник на эту должность пока не назначен.