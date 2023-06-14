Ряд домов и 8 детсадов Нижнекамска из-за ремонта сетей останутся без горячей воды

Из-за работ ремонту тепловых сетей некоторые жилые дома Нижнекамска останутся без горячей воды. Об этом сообщается на сайте района.

Так, с 8:30 13 июня до 17:00 3 июля без горячей воды останется ряд домов по проспектам Мира и Строителей,, а также улицам 30 лет Победы, Гайнуллина, Корабельная, Студенческая, Табеева.

С 8:30 13 июня и до 17:00 13 июля горячую воду отключат в нескольких домах по улицам Сююмбике, Чулман, Чишмале, по проспектам Мира и Строителей, а также в детсадах № 94, 99, школе № 10, гимназии № 32, спорткомлексе «Батыр».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани стали известны даты отключения горячей воды в домах на июнь. Мэрия опубликовала соответствующий график. Горячее водоснабжение отключают на время ремонта и опрессовок тепловых сетей. Сроки могут быть изменены.