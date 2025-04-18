Ряд домов Советского района Казани 22 апреля останутся без воды

Некоторые дома Советского района Казани останутся без воды на сутки из-за подключения нового участка водопровода возле строительства метро на улице Академика Сахарова. Отключение начнётся в 9:00 22 апреля и продлится до 9:00 следующего дня.

Без водоснабжения окажутся дома № 9 корп. 1, 2; 7 корп. 1; 9а, 9в по ул. Академика Глушко, № 6, 10, 12, 16, 2А, 8, 10а, 12а, 12а/1, 12а/2, 12б, 14а, 16а, 16б, 16б корп. 1 по ул. Академика Сахарова, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 4а, 6а, 12 корп. 1 по ул. Г. Кайбицкой, № 41 и 41а по ул. Закиева.

Жители могут оставить заявку на доставку воды по телефону +7 (843) 231-62-60.