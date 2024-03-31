Ряд улиц в Вахитовском районе будет закрыт из-за капремонта теплопровода

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Город
31 марта 2024  19:48
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с реконструкцией тепловода на участке внутриквартальных сетей движение на дорогах Вахитовского района будет ограничено, сообщают в мэрии города.

Так, с 10 апреля полностью закроют проезжую часть и тротуар по ул.Ахтямова от дома №6 до ул.Г.Тукая, а также от ул.Г.Тукая до дома №7 по ул.Ахтямова. Работы продлятся до 10 июня.

С 27 по 28 апреля закроют проезд и проход на ул.Ш.Марджани возле дома №1 по ул.Ахтямова.

С 22 апреля также закроют тротуар и дорогу по ул.Ахтямова от дома №1 до дома №6. 

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